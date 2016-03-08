Савченко не жалуется на условия в СИЗО и готовится к завтрашнему заседанию суда - правозащитница

Об этом член общественной наблюдательной комиссии в Ростовской области Валентина Череватенко сообщила в эфире телеканала "112 Украина". "Со стороны Надежды жалоб на условия содержания не было. Камера, в которой она содержится, (рассчитана) на двух человек, при этом Надежда содержится там одна. Есть, соответственно, кровать, стол, стулья, полки, на которых я видела предметы, принадлежащие ей. Она занимается творчеством, много пишет и работает… Есть телевизор", - сказала Череватенко.

Читайте такжеВо Львове участники акции в поддержку Савченко провели митинг и пикетировали консульство РФПо ее словам, украинка тщательно готовится к заседанию суда 9 марта, на котором планирует выступить с заключительным словом.

"Она готовится к завтрашнему дню, чувствует на сегодняшний день себя, я бы сказала, в достаточной мере, чтобы быть уверенной и завтра выступать в суде. Она еще сказала, что завтра день рождения Тараса Шевченко, и она собирается об этом тоже говорить", - подчеркнула правозащитница.

Справка УНИАН. Савченко начала сухую голодовку 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

Сегодня президент Петр Порошенко со ссылкой на консула сообщил, то Савченко, несмотря на сухую голодовку, находится в боевом настроении.

С 7 марта во многих городах мира проходят акции в поддержку Савченко, сегодня, в частности, акции состоялись в Киеве, Львове и Москве.