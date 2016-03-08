Консулы Украины вновь посетили Савченко в СИЗО – адвокат

Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Николай Полозов.

«Украинские консулы Александр Ковтун и Виталий Москаленко сегодня вновь посетили Надежду в СИЗО г. Новочеркасск. Передали ей поздравления. Видимого ухудшения состояния здоровья у Надежды нет, чувствует она себя так же, как и вчера», - сообщил Полозов.

Читайте такжеСоцсети: В Москве вывесили плакат в поддержку Савченко (фото, видео)

Он подчеркнул, что Савченко твёрдо намерена выступить завтра в суде.

Как сообщалось, вчера, 7 марта, консулы Украины посещали Савченко. Встреча длилась полтора часа. Они сообщили, что у Савченко уже наблюдаются первые признаки ухудшения состояния здоровья: периодически возникает тахикардия, отекают ноги, нарушена терморегуляция.

Сегодня, 8 марта, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российские власти разрешили украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.