Мужчины в камуфляже принесли шины под посольство России в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, представители полиции сразу «окружили» шины, а те, кто принес их, отошли от центрального входа.

Читайте также"Свободу Надежде": В Киеве пикетируют посольство России с требованием освободить СавченкоПосле этого между неизвестными мужчинами и участниками акции в поддержку незаконно удерживаемой в России украинской летчицы Надежды Савченко произошел спор по поводу целесообразности возможных радикальных действий.

Впоследствии мужчины в камуфляже ушли от посольства и, сев в автомобиль с эмблемой «Азова», уехали от диппредставительства.

Сейчас возле посольства находится небольшое количество участников акции в поддержку Савченко, а также представители правоохранительных органов, часть из которых продолжает охранять шины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 500 участников акции в поддержку Савченко провели шествие и передали в российское посольство петицию с требованием немедленно освободить летчицу.