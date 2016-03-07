Оккупационные власти в Симферополе заявили о планах "отжать" здание главного офиса Меджлиса
Главный офис Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе в ближайшее время будет передан крымскотатарскому этнографическому музею.
Об этом сообщил "РИА Новости" вице-премьер оккупационного правительства Крыма Руслан Бальбек.
По словам Бальбека, здание, расположенное на улице Шмидта, 2 в Симферополе, которое долгие годы считалось главной "резиденцией" Меджлиса, является объектом архитектурного наследия, который незаконно был передан в собственность фонда "Крым".
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"Севастопольский апелляционный суд поставил точку в споре и восстановил историческую справедливость. Теперь здание, являющиеся объектом архитектурного наследия, возращено в собственность республики", - сказал Бальбек и добавил, что в ближайшее время здание будет передано крымско-татарскому этнографическому музею.
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Благотворительная организация "Фонд "Крым" – это национально-культурная, благотворительная и правозащитная организация, учрежденная Курултаем крымскотатарского народа и зарегистрированная 21 января 1992 года, президент фонда – лидер крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Как сообщал УНИАН, представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд Республики Крым" о запрете деятельности на полуострове Меджлиса крымскотатарского народа.
Очередное заседание суда по этому вопросу назначено на 10 марта.
ООН и ЕС выразили обеспокоенность по поводу намерений оккупационной "власти" Крыма запретить Меджлис.