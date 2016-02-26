В ООН посоветовали крымским оккупантам воздержаться от запрета Меджлиса

Вице-президент Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Оливер Лооде советует оккупантам воздержаться от возможного запрета Меджлиса крымскотатарского народа, что стало бы атакой на все коренные народы мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время обсуждения темы борьбы крымских татар за Родину в рамках международного форума "Крым - это Украина. Аннексированный полуостров между прошлым и будущим".

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При обсуждении дипломат, председатель БФ "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко назвал такой метод подавления "уничтожением способности к организации". "Нет нужды уничтожать весь народ. Сегодня оккупант понимает, что ему достаточно уничтожить центры управления. Это, прежде всего, Меджлис и Курултай. Не позволить им работать в привычных режимах и создать искусственные заменители: новых лидеров, новые альтернативные организации, которые будут представляться активно российской пропагандой, и представляются", - сказал он.

В свою очередь, Лооде, говоря о возможном запрете Меджлиса, выразил мнение, что "есть высокая вероятность, что оккупационная власть запретит деятельность Меджлиса на территории Крыма", и отметил, что, если так произойдет, то это будет "грубое нарушение коллективных прав крымскотатарского народа как коренного народа Крыма и Украины".

Так, он подчеркнул, что, если оккупационная власть запретит Меджлис, то это будет "прямой атакой на крымскотатарский народ как на коренной народ". "В косвенном плане это и атака на все коренные народы мира, и на эти международные нормы, которые являются глобальным консенсусом, о коллективных правах коренных народов", - сказал Лооде.

Представитель ООН подчеркнул, что, если оккупационная власть так поступит, то самый больший ущерб от этого испытывают даже не сами крымские татары, а Россия. "Потому что на международных площадках, таких как Постоянный форум по вопросам коренных народов, и других, России нравится себя представлять себя как защитника прав, по крайней мере, коренных народов России. Для этого выделяются серьезные средства, финансовые средства, дипломатические средства", - добавил он.

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Таким образом, в случае попытки запрета Меджлиса "все попытки России показывать себя как положительное государство в сфере коренных народов - это будет все нейтрализовано". "Более того, я думаю, что это будет иметь негативные последствия для России. И возможно, что даже в достаточно близком будущем", - сказал Лооде, и посоветовал "не запретить Меджлис и с этим уважать международное право и нормы".

Как сообщал УНИАН, в Крыму представители оккупационной власти решили подать иск в "Верховный суд республики" о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове.