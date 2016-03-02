На судебном заседании по делу Савченко увидели автора фейкового сюжета о "распятом мальчике"

Об этом сообщает журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

"Где можно встретить автора сюжета про "славянского мальчика"? Правильно, на суде над Савченко! Обижаются товарищи на нашу Надежду. Не привыкли, когда их называют лжецами", - написал Цимбалюк на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, гособвинение России требует для Савченко 23 года колонии.



Напомним, в июле 2014 года российский "Первый канал" выпустил сюжет о публичной казни ребенка в Славянске. Галина Пышняк, которая представилась беженкой из Славянска, рассказала, что военные якобы прибили мальчика к доске объявлений.

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Украинские власти сюжет российского телеканала назвали фейком и частью информационной войны. Кроме того, ряд журналистов провели расследования и не нашли доказательств заявления Пышняк.

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Позже "Первый канал" признал, что сюжет о "распятом мальчике" был выпущен в эфир без доказательств.

Кроме "чудес" о "распятом мальчике" и двух рабах для каждого карателя, российская пропаганда неоднократно вбрасывала фейки о причинах падения малазийского "Боинга", когда погибло 298 человек.

Рупоры режима Путина постоянно выдумывают новые спекуляции, либо с помощью поддельных спутниковых фотографий, либо, высказывая предположения, что украинские учения ПВО вышли из-под контроля.