Роспропаганда выкинула фейк похлеще "распятого мальчика" - видео "офицеров СБУ", сбивающих Боинг из ЗРК "БУК"

С первых секунд ролика неизвестный мужчина за кадром с ярко выраженным московским акцентом громко заявляет: "Борт на подлете, судя по времени".

"Да, время 16:07, он должен быть где-то в километрах 160 от нас", - отвечает его собеседник явно заученной фразой. Позже он на камеру зачем-то называет якобы и дату съемки - 17 июля 2014 года (дата и время катастрофы Боинга - ред.).

Читайте такжеСледком России издал книгу о "преступлениях украинской армии" с фейковой обложкой

Дальнейшее "уставное" общение находящихся в кабине людей чем дальше тем больше напоминает театральную постановку - они говорят громко, четко, строго по очереди, иногда запинаясь и "забывая" об интонациях и выразительности.

При этом, судя по фразам вроде "Что за хр*нь", "Дебилы уроды прибью", командиру борта больше других не хватает актерского мастерства.

В комментариях под видео в основном - возмущения от плохой режиссуры и подбора актеров.

"По интонации слышно, что читают студенты по бумажке. Озвучку вполне могли бы заказать у актеров радиоспектаклей", - советует один из комментаторов.

"Плохие актёры, в проходных сериалах на домашнем такие же диалоги с такими же интонациями, тёща смотрит, знаю", - отмечает другой.

Некоторых также возмутили логические нестыковки в ролике.

"Как могло СБУ попасть в кабину российского Бука? Что за дебилизм...", - отмечает один из пользователей.

Напомним, кроме "чудес" о распятом мальчике и двух рабах для каждого карателя, российская пропаганда неоднократно вбрасывала фейки о причинах падения малазийского Боинга год назад, когда погибло 298 человек.

Рупоры режима Путина постоянно выдумывают новые спекуляции, либо с помощью поддельных спутниковых фотографий, либо, высказывая предположения, что украинские учения ПВО вышли из-под контроля.