Полицейский Олейник рассказал подробности драки с заключенным в общем блоке СИЗО

Об этом сообщает "112 Украина".

"Перед тем, как доставить меня в суд, по непонятным причинам меня поместили общую камеру, где отбывают наказание. Со словами: "Мусор, ты вязал братву" на меня набросился человек с наколками и осуществил несколько ударов в область головы. Я, отступая, чтобы избежать столкновения, споткнулся, упал, это не остановило нападавшего и он совершил несколько ударов. Работники СИЗО, услышав потасовку, открыли дверь", - заявил Олейник.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

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Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

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1 марта Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Ростиславу Храпачевському - его отпустили под личные обязательства.

2 март суд отпустил полицейского Олейника под круглосуточный домашний арест.