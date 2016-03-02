В СИЗО произошло "столкновение" патрульного Олейника с другим заключенным - депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.

«У Сергея кровоподтек на губе. Только что выяснилось, что в Лукьяновском СИЗО случайно или по злому умыслу было допущено его содержание с другими правонарушителями, в результате чего у него произошло столкновение с другим заключенным в следственном изоляторе», - написал он.

По словам Геращенко, адвокаты Олейника требуют от прокуратуры начать уголовное производство по факту халатности должностных лиц СИЗО и по факту нанесения телесных повреждений их подзащитному.

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Геращенко также отметил, что на заседание Апелляционного суда Киева по обжалованию ареста Олейника приехали более 40 его односельчан из села Тырловка Бершадского района Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле. Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

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Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них – Олейнику - предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца. Однако защитники Олейника обжаловали это решение в апелляционной инстанции.