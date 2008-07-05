Украинский "антикоррупционный пакет" понравился на Западе

Совет Европы предоставил позитивный экспертный вывод относительно “антикоррупционного пакета” законопроектов, который прошел первое чтение в Верховной Раде Украины и подготовлен ко второму чтению с учетом предложений Министерства юстиции и народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины

В сообщении отмечается, что на рассмотрении в Верховной Раде Украины находятся одобренные в первом чтении проекты законов Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции”, “О внесении изменений в некоторые законодательные акты об ответственности за коррупционные правонарушения”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений”, то есть так называемый “антикоррупционный пакет” законов, разработанный Министерством юстиции Украины.

Пресс-служба Минюста отмечает, что по результатам подготовки указанных проектов ко второму чтению, доработанный “антикоррупционный пакет” был представлен Совету Европы для предоставления экспертного вывода. Экспертизу указанных проектов законов провел президент Группы государств против коррупции (GRECO) Драго КОС.

В своем выводе Д.КОС отметил высокое качество, значимость и инновационность доработанных проектов.

“Усилия украинских законотворцев в сфере внесения изменений в соответствующее антикоррупционное законодательство заслуживают высокой оценки”, - отмечается в выводе.

В экспертном выводе также отмечается, что “изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в новый проект закона Украины “О принципах предотвращения и противодействия коррупции” является свидетельством многообещающего начала нового, гармонизированного антикоррупционного подхода в Украине”.

Д.КОС выразил уверенность, что принятие “антикоррупционного пакета” станет большим достижением и для Украины, и для международного сообщества, “поскольку проекты содержат много прекрасных решений, еще неизвестных в практике других стран”.