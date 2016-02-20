Полмиллиона детей пострадали от двухлетнего конфликта на востоке Украины – ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 19 февраля сообщил, что конфликт в Украине имеет глубокое влияние на жизнь 580 тысяч детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях Украины, а также тех, кто находится у линии фронта.

Как передает Радио Свобода, по данным фонда, более трети из этого числа, а это 200 тысяч детей, нуждающихся в психологической помощи.

«Два года насилия, обстрелов и страха оставили непоправимый след в жизни тысяч детей на востоке Украины. В то время, когда продолжается конфликт, мы должны немедленно ответить на физические и психологические потребности детей», – сказала председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис.

Она призвала гарантировать безопасное движение и беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы помочь детям, которые в этом нуждаются.

Всего, по данным ЮНИСЕФ, в Украине зарегистрировано более 215 тысяч внутренне перемещенных детей. Как минимум одна из пяти школ была разрушена или повреждена. В прошлом году более 20 детей погибли и 40 были ранены. Среди причин смертности – срабатывания взрывных предметов.

Фонд предупреждает, что из-за холода и недостатка топлива дети подвержены риску респираторных инфекций, а отсутствие доступа к медицинским услугам и нехватка медикаментов угрожают увеличить количество вспышек заболеваний.

С апреля 2014 года на части территорий Донецкой и Луганской областей продолжается антитеррористическая операция. Ряд населенных пунктов Донбасса, в частности Донецк и Луганск, пока оккупированы пророссийскими боевиками. С тех пор, по данным ООН, на Донбассе погибли более 9 тысяч человек, около 21 тысячи – ранены.