С начала войны на востоке Украины погибли более 9 тысяч человек - доклад ООН

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

За период с 16 августа по 15 ноября, охваченный докладом, 47 гражданских были убиты и 131 ранен.

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Общее же количество погибших с середины апреля прошлого года составляет минимум 9 тыс. 98 человек, и еще 20 тыс. 732 были ранены. Это количество включает в себя гражданское население, украинские Вооруженные силы и вооруженные группы.

Причиной новых жертв среди гражданского населения стали в основном взрывоопасные остатки войны и самодельные взрывные устройства, что требует масштабной деятельности по разминированию и информированию о минной опасности по обе стороны линии соприкосновения, говорится в докладе.