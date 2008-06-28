В Нацбанке сравнили ситуацию с ВВП со стаканом сметаны

Оптовые цены производителей промышленной продукции растут в Украине самыми высокими темпами за всю историю гривны. В мае они повысились на 3,6%, сообщил в интервью УНИАН руководитель группы советников главы Нацбанка Украины Валерий Литвицкий.

Он отметил, что в 2004 году по этому показателю был рекорд – 24,1%, а в этом году, по его мнению, «уже ясно, он будет еще выше». По словам эксперта, оптовые цены имеют особенность с некоторым разрывом влиять на розничные. «Так что впереди у нас еще и риски перегрева экономики, но не из-за излишнего роста производства, а связанные с подорожанием товаров и услуг», - отметил Литвицкий.

Динамика всех цен, показателем которой служит так называемый индекс-дефлятор ВВП, сегодня (за январь-май), по данным эксперта, составляет 33%. «Такого еще никогда в Украине не было», - указывает Литвицкий и в связи с этим называет очень серьезным риском для страны некорректный пересмотр бюджета, связанный с тем, что сегодня номинальный ВВП растет преимущественно за счет инфляционного налога и за пять месяцев уже перешагнул черту 300 миллиардов гривен. А вот реальный ВВП, отмечает главный советник председателя НБУ, растет медленнее, чем в прошлом году. По его мнению, такую ситуацию можно сравнить со стаканом сметаны, который долит водой. Объем увеличился, но больше ли стало полезного продукта, спрашивает Литвицкий и отмечает, что в том случае, если этот «приварок» использовать для нового увеличения потребительской активности, тогда цены пойдут на очередной новый виток. А инфляционный налог станет еще весомее.

Полностью интервью с Валерием Литвицким читайте тут