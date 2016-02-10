"УНИАН-Поддержка": Инвесторы ЖК "Кришталеві джерела" из-за конфликта с застройщиком не могут стать полноценными хозяевами своего жилья

Как рассказал инвестор строительства ЖК «Кришталеві джерела» Иван Цыкало, который обратился в агентство в рамках проекта «УНИАН-Поддержка», застройщик путем манипуляций и обмана не дает возможности инвесторам, выполнившим свои обязательства в полном объеме, оформить документы на право собственности.

Как отметил Цыкало, согласно первоочередному договору с застройщиком, после окончания строительства последний должен подписать с инвесторами акт приема-передачи жилья, а затем выдать документы для оформления права собственности. Один из пунктов также гласил о подписании договора с ЖЭКом.

Но, как оказалось, условия договора на предоставление услуг выбранным застройщиком ЖЭКом являются ничем иным как кабальными. По договору жильцы лишались всяческих прав, в том числе принятия каких-либо решений в отношении своей собственности, навязываются тарифы - ЖЭК может ими манипулировать по своему усмотрению и в любое время. Отдельным пунктом было «не разглашение любой информации» (!)

Когда среди инвесторов прозвучала мысль о создании ОСМД, застройщик изменил тактику и начал навязывать инвесторам подписание доверенности для оформления ОСМД на свое доверенное лицо для подачи документов в службу Регистрации. В доверенности речь шла о создании от этого лица ОСМД и о передаче права голоса для принятия решения от жителей в пользу этого лица. То есть, управляющий самостоятельно будет решать, как использовать придомовую территорию, какие устанавливать тарифы на услуги и т.д. Инвесторам, которые отказались оформить доверенность, документы на право собственности не выдали. Причем, несмотря на то, что на сегодня доверенность подписали порядка 10 человек из жильцов четырех домов комплекса, ОСМД застройщику удалось создать и зарегистрировать. Кстати, свидетельство на право собственности выдали только тем инвесторам, которые согласились оформить доверенность на уполномоченное лицо от застройщика.

«На руки застройщик не отдает документы, чтобы я мог самостоятельно оформить право собственности. То есть, инвесторов вынуждают подписать кабальные договоры, исходя из которых они не смогут управлять своей собственностью. Кроме того, можно и вовсе лишиться квартиры, как это было с Ярославом Осадчим, который в такой манер расплатился за не подписание неправомерных документов. Идут суды. Что касается меня – то я третий гот остаюсь без прописки, не могу устроиться на работу. Мой отец не может оформить инвалидность. А инвестор пытается выбить из меня подписание договоров, чтобы превратить в бессрочного арендатора», - сказал в телефонном разговоре Цыкало.

Застройщик считает свои действия правомерными, поясняя, что обо всех перечисленных инвестором условиях инвестор изначально был проинформирован. А, подписывая договор о покупке квартиры, в который входили положения о действиях застройщика по выбору ЖЭКа и где была предусмотрена очередность предоставления документов на право собственности, инвестор согласился с перечисленными застройщиком условиями. Что касается тарифов на коммунальные услуги, то они, якобы, согласованы с КГГА.

«Жители первой очереди и второй нашего комплекса в нормальном режиме получают свидетельства на право собственности – без каких-либо ограничений. В договоре о приобретении квартиры есть пункт, что застройщик обязан в одностороннем порядке заключить договор с ЖЭКом. И когда инвестор подписывает первоочередной договор, то таким образом дает добро на то, чтобы застройщик предоставил ЖЭК. Они также знают, что у застройщика есть ЖЭК, который входит в нашу группу компаний. Все тарифы согласованы с Киевской госгорадминистрацией», - сказала в телефонном разговоре с УНИАН представитель застройщика Ирина.

Чтобы разобраться в ситуации, УНИАН решил обратиться к юристам и в Киевскую горгосадминистрацию. Результаты работы журналистов будут обнародованы на сайте агентства.

***Верховная Рада в 2015 году приняла закон «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», которым жильцы не только освобождаются от монополии ЖЭКов, но и несут полную ответственность за сохранность дома и предоставление коммунальных услуг. Обслуживать многоквартирные дома могут и частные фирмы, которые выберут сами жильцы. То есть, совладельцы дома могут самостоятельно решать, какая фирма и за какую цену будет вывозить мусор, убирать придомовую территорию, мыть подъезды и т.д. Согласно закону, по решению совладельцев все либо часть функций по управлению домом могут передаваться управляющему, или все функции – объединению совладельцев многоквартирного дома. Если в течение года от даты вступления в силу закона совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, не приняли решение о форме управления домом, то это право передается управляющему, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен многоквартирный дом.

Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера. Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из ЖЭКа, или другими повседневными жизненными ситуациями.