СБУ проводит в Крыму выставку «Нацистские лагеря смерти»

В Симферополя проходит выставка «Нацистские лагеря смерти», посвященная памяти жертв концлагерей и мест принудительного содержания пленных во время Второй мировой войны.

В экспозиции представлены материалы, собранные Главным управлением Службы безопасности Украины в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе крымского Главка СБУ, на выставке демонстрируются рассекреченные архивные документы, показания свидетелей и пострадавших от рук фашистов, результаты картографической работы, которая позволила воссоздать географическое расположение мест принудительного содержания мирного населения и военнопленных во время Второй мировой войны.

«Работа по сбору данных о фашистских застенках и их узниках ведется Главным управлением СБУ в АРК не первый год. Архивному подразделению удалось собрать и обобщить сведения более чем о восьми десятках нацистских лагерей, находившихся на территории оккупированного Крыма с 1941 по 1944 гг. Так, в частности, в Акте Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков указывается, что во время оккупации Крыма были убиты и замучены более 134 тысяч человек - около 87 тысяч мирных граждан, свыше 47 тысяч военнопленных. 85 тысяч крымчан были угнаны в плен на принудительные работы», говорится в сообщении.

Экспонаты выставки и документальный фильм «Нацистские лагеря смерти», снятый по документам СБУ и свидетельствам очевидцев, никого не оставляют равнодушным, отметили в пресс-службе. «Именно здесь приходит понимание реального масштаба трагедии, постигшей Крым во время немецкой оккупации», говорится в сообщении.

Выставка будет экспонироваться в Доме офицеров Симферополя до середины июля, после чего ее планируется перенести в Республиканскую библиотеку им. И.Франко.