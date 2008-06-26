«Главред» и фонд «Украина 3000» начинают сотрудничество

Независимое аналитическое агентство «Главред» и Международный благотворительный фонд «Украина 3000» начинают совместный спецпроект «Голодомор 1932-33 рр. Україна пам’ятає – світ визнає…», посвященный 75-й годовщине Голодомора в Украине в 1932-33 годах. Сегодня в пресс-центре «Главред-медиа» состоялась презентация этого проекта.

Отныне интернет-издание «Главред» пополнилось новой страницей www.glavred.info/holodomor.

Спецпроект основан в рамках программы «Уроки истории: Голодомор 1932-1933 годов», которая была создана Международным благотворительным Фондом «Украина 3000» еще в 2003 году. Еженедельно на www.glavred.info/holodomor будут размещаться исторические разведки, интервью, информационно-аналитические и дискуссионные материалы в контексте 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов. Проект призван стать системной площадкой для привлечения ведущих ученых, историков, философов, социологов и общественных деятелей с целью обмена мнениями и научных дискуссий относительно этой темы. Он не будет сугубо научным, однако, главной его особенностью является абстрагирование от политических спекуляций и профанации трагедии и обсуждение и достижение консенсуса ради будущего. Проект является бессрочным и будет действовать до тех пор, пока тема Голодомора не перестанет быть неоднозначной в нашем обществе. В ближайшее время в материалах спецпроекта будет размещена лента новостей обновленной версии специализированного сайта «Уроки истории: Голодомор 1932-1933 рр.», чтобы все, кто хочет узнать о Голодоморе больше, получили эти знания.

В презентации проекта участвовали вице-президент «Главред-медиа» Юлия Лымарь, председатель Правления МБФ «Украина 3000» Александр Максимчук и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, заместитель начальника Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины Сергей Кокин.

«Сегодня в мире уже существует свыше 20 тысяч работ по тематике Голодомора. Однако большинство из них – это те, в которых идет констатация и обсуждение того, что произошло 75 лет назад. Но сегодня важно перейти на другой уровень, на переосмысление и создание выводов о тех событиях, а также на определение и преодоление последствий для настоящего и будущего. И хотя тема Голодомора является сложной как для изучения, так и переосмысления, мы должны это сделать, чтобы пройти путь к выздоровлению нации от страха. Возрождение памяти о Голодоморе засвидетельствует, что украинский народ может преодолеть все препятствия и завоевать достойное место в мире», - сказал на презентации Максимчук.

В свою очередь Лымарь отметила, что «сознательно спланированный террор голодом был одной из самых страшных катастроф нашего народа». «Мы бы хотели, чтобы люди как внутри страны, так и за ее пределами лучше знали и понимали то, что произошло в Украине в 1932-1933 годах. Надеюсь, что материалы, которые будут печататься на «Главреде» будут памятью о миллионах наших соотечественников и будут служить возобновлению исторической справедливости», - подчеркнула она.