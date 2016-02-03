Более четверти россиян признают вторжение войск Путина на Донбасс - опрос

Об этом говорится в социологическом опросе Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Украине российские войска, 27% ответили «есть», 52% - «нет», 21% - затруднились с ответом.

Кроме этого 25% опрошенных согласились с мнением, что между Украиной и РФ идет война, 65% - придерживаются противоположного мнения, 11% - затруднились с ответом.

При этом, 65% опрошенных назвали обстановку на востоке Украины «напряженной», 14% - критической и взрывоопасной, 10% - спокойной, 2% - благополучной, 9% - затруднились с ответом.

В тоже время, 44% респондентов считают, что обстановка на востоке Украины в течении ближайшего года останется без изменений, 13% - улучшится, 27% - ухудшится, 16% - затруднились с ответом.

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Результаты опроса показывают, что 83% россиян продолжают поддерживать аннексию Крыма, только 13% не поддерживают захват украинского полуострова, 4% - затруднились с ответом.

При этом 61% считают, что аннексия Крыма принесла России «больше пользы», 20% - «больше вреда», 19% - затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос об отношениях двух стран, 32% указали – «отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями», 52% - «Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен», 11% - «Россия и Украина должны объединиться в одно государство», 5% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%.