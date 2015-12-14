Большинство опрошенных россиян хотят видеть Украину независимой

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", опубликованные на сайте организации, передает Lenta.ru.

Стоит отметить, что в ноябре 2014 года данную точку зрения разделяли 64% респондентов.

В то же время 27% опрошенных считают, что лучше, если Украина будет находиться под экономическим и политическим контролем России. Год назад этой позиции придерживались 22%.

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По мнению 59% участников опроса, аннексия Крыма принесла России больше пользы, чем вреда; 22% имеют противоположную точку зрения.

Опрос проводился с 20 по 23 ноября. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах страны. Статистическая погрешность исследований не превышает 3,4 процента.

Согласно ранее проведенному опросу, большинство россиян считают, что отношения между Россией и Украиной улучшатся через несколько лет. Ухудшения отношений ожидают 8% граждан. О том, что никаких изменений не произойдет, заявили 21% опрошенных.