На границе с Россией Украина оборудовала 230 километров противотанковых рвов

Об этом говорится в тексте поданного Кабинетом министров в Верховную Раду отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2015 году, одобренного распоряжением от 1 февраля 2016 года № 57-р.

"В 2015 году начато выполнение плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым (распоряжение Кабмина от 14.05.2015 №439) ... С учетом приоритетов работы по обустройству российско-украинской границы в 2015 году в Черниговской и Харьковской областях оборудованы противотанковые рвы протяженностью 230 км, установлен металлический заградительный забор - 72 км, построены рокадные дороги - 115 км, обустроены 5 опорных пунктов и 9 огневых позиций на 10 человек; установлены 32 металлические наблюдательные башни; развернуто 7 новых подразделений; приобретены 4 боевых модуля на базе легкобронированной платформы "Тритон", - говорится в документе.

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Отмечается, что развернута система оптико-электронного наблюдения в Дергачевском районе Харьковской области, которая состоит из трех основных элементов: сенсорной подсистемы (оптоволоконный кабель с программно-аппаратным комплексом) - 3,5 км участка границы; мультиспектральной оптической подсистемы (телевизионная и оптическая камеры в одном поворотном модуле) - две камеры; цифровых управляемых видеокамер с инфракрасной подсветкой - 14 камер.

В отчете отмечается, что на выполнение работ из государственного бюджета получено 400 млн грн. Средства освоены полностью.

Ранее УНИАН сообщал, что на сегодняшний день спроектировано все работы на этот год по обустройству государственной границы с Россией на общую стоимость более 468 млн грн.