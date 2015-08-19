"Стена" на границе с РФ будет стоить Украине еще почти полмиллиарда гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

«На сегодняшний день спроектированы все работы на этот и следующий год на общую стоимость более 468 млн грн. ... На сегодняшний день, с учетом существующих угроз, приоритетности участков обустройства и очередности работ завершены все проектно-подготовительные процедуры (по обустройству границы)», - сказал он.

Также, по его словам, на сегодняшний день оборудовано 180 километров противотанковых рвов, 546 километров фортификационных препятствий, 39 километров заграждений из колючей проволоки, 175 блиндажей, 897 окопов, установлено шесть новых наблюдательных вышек.

Он подчеркнул, что все запланированные на этот год работы будут выполнены.

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Серватюк напомнил, что до конца этого года за бюджетные средства планируется обустройство границы в пределах Черниговской и Харьковской областей, остальные участки будут обустроены за счет других источников.

Как сообщал УНИАН, Украина реализует на границе с Россией проект «Европейский вал». Сначала проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта по обустройству границы с Россией, - 4 млрд грн.

До конца года на строительство «Европейского вала» в государственном бюджете предусмотрено 300 млн грн. За счет этих средств к 1 сентября запланировано обустройство противотанковых сооружений - 385,7 км, ограждений - 90 км, 7 опорных пунктов контрольно-следовой полосы, 214 км контрольно-следовой полосы и рокадной дороги - 214,5 км.

22 мая премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что на реализацию проекта «Европейский вал» по обустройству украинско-российской границы уже израсходовано 160 млн грн.