Судьбу снесенного памятника Петровскому решат жители Днепропетровска - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского горсовета со ссылкой на и.о. заместителя городского головы Николая Лысенко.

"Памятник увезен на базу одного из коммунальных предприятий горсовета. В субботу мы постараемся снять элементы, осталившиеся на постаменте, чтобы предупредить хищения. С жителями Днепропетровска мы выберем дальнейшее место дислокации снесенного монумента", - сказал Лысенко.

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Памятник советскому деятелю почти полностью уцелел. В ходе демонтажа монумент потерял лишь нижнюю часть ног. После того, как дальнейшая судьба памятника будет решена, их обещают пристроить ему снова.

Снесенный вчера памятник большевику Петровскому был установлен на площади перед центральным железнодорожным вокзалом Днепропетровска в 1976 году.