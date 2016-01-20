Суд обязал правоохранителей внести в ЕРДР заявления об избиении бойцов "Правого сектора" в Драгобрате - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Роман Бухтояров.

По его словам, суд удовлетворил жалобу адвокатов на бездействие следственного управления Нацполиции в Закарпатской области и обязал полицию внести заявления об избиении бойцов в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование.

Вынесенное решение не подлежит обжалованию.

Суд зобов’язав мусорів внести відомості по хлопцях. Сьогодні слідчими суддями Ужгородського міськрайонного суду розгляну... Posted by Бухтояров Роман on Wednesday, January 20, 2016

Также Бухтояров отметил, что подал в прокуратуру заявление в отношении председателя Закарпатского ОГА Геннадия Москаля.

В частности, он обвиняет Москаля в разглашении личных данных задержанных бойцов и подробностей досудебного следствия. По мнению Бухтоярова, председатель Закарпатской ОГА превысил свои полномочия и злоупотребляет служебным положением.

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Сьогодні на прес-конференції я сказав, що подав заяву про злочин вчинений Москалем. Такось, щоб не дати поводу для дискусій на рахунок подав чи не подав - відповідаю документом. Posted by Бухтояров Роман on Wednesday, January 20, 2016

Как сообщал УНИАН, около 4 часов утра 10 января 5 нетрезвых граждан ворвались на турбазу "Хата магната" на Драгобрате и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Отмечалось, что пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт, чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

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В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы. На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве. Четверо из них уже взяты под стражу.

Движение «Правый сектор» подтверждает, что речь идет о его членах, однако предполагает, что их конфликт с персоналом турбазы «Хата Магната» мог возникнуть из-за антиукраинских высказываний этих сотрудников, среди которых есть выходцы из Донбасса».