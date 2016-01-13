Четвертый участник драки в Драгобрате взят под стражу на 2 месяца
Суд избрал для участника драки в Драгобрате Василия Малковича (Хорвата) меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на представителя закарпатской полиции Галину Сернивку.
Отмечается, что решение приняли после нескольких перерывов. Это уже 4 решения суда в отношении задержанных в ходе столкновения.
На очереди последний подозреваемый, которому, согласно закону, приговор должны вынести до 10:00 среды. Отмечается, что суд длится с 17:00 понедельника.
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Как сообщал УНИАН, четверым из пяти задержанных участников драки на горнолыжном курорте Драгобрат суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Ранее Закарпатская ОГА заявила о причастности к драке в Драгобрате членов "Правого сектора".
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По данным ОГА, пятеро граждан 10 января около 4.00 утра пьяными ворвались в турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. После этого они избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы.