Драка на Драгобрате: местные жители рассказали подробности инцидента

Местные жители рассказали, как над ними издевались нежданные гости, и кто первым взял в руки топор, пишет "Сегодня".

"В три ночи пьяная компания постучала в закрытое отельно–туристическое заведение "Хата Магната". Они демонстративно бряцали оружием, стреляли в воздух, а когда им открыли, то сразу начали орать: "Вызывайте всех поваров, накрывайте нам на стол". Им накрыли на стол, они сидели, галдели, веселились, много пили. А около шести утра обнаглели окончательно – вертели на пальце пистолет, мол, на ком остановится, тот и колядует, и еще заставляли персонал ложиться на пол лицом вниз. Охрана сделала замечание, а в ответ: "Мне твоя "рожа" не нравится". Затем один из "гостей" схватил гуцульский топор, который был элементом декора и ударил повара по ноге", – рассказывает один из местных жителей, который пожелал не называть свое имя.

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По словам местных, во время драки телесные повреждения получили представители обеих сторон, как работники "Хаты Магната", так и люди в форме, которые, скорее всего, являются бойцами Правого Сектора, что отдыхали на Закарпатье.

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В тоже время в полиции нам сообщили, что сейчас все пятеро задержанных находятся под стражей в Ужгороде в спецучреждении. На месте происшествия работает полиция, изучают записи камер наблюдения, там уже относительно спокойно, территория отеля тщательно охраняется.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская обладминистрация заявила, что драку спровоцировали члены "Правого сектора".

По данным ОГА, 5 пьяных граждан около 4 часов утра 10 января ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сейчас им объявлено подозрения в хулиганстве.