ПС: сотрудники турбазы могли спровоцировать бойцов на драку "антиукраинскими высказываниями"

Об этом сообщает информационный центр национально-освободительного движения "Правый сектор".

"Вполне вероятно, что представители заведения "Хата Магната" спровоцировали бойцов своими антиукраинскими высказываниями. Как выяснилось, это заведение принадлежит лицам из Донецкой области. Выходцы с Донбасса присутствуют среди его персонала", - отмечают в "Правом секторе".

В информационном центре отметили, что "Правый сектор" "со всей бдительностью будет расследовать это дело".

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"Для выяснения и уточнения произошедшего на Драгобрате происшествия выехала мобильная группа одного из запасных батальонов ДУК "ПС". "Правый сектор" в дальнейшем будет информировать о ходе нашего расследования. Пока вина бойцов "Правого сектора" не доказана, зато есть много вопросов к владельцам заведения и местной полиции", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская обладминистрация заявила, что драку спровоцировали члены "Правого сектора".

По данным ОГА, 5 пьяных граждан около 4 часов утра 10 января ворвались на турбазу "Хата магната" и заставили повара и бармена готовить им еду, хотя в то время на турбазе не было света. А после этого устроили пьяные разборки с персоналом, в ходе которых избили одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы, а также устроили стрельбу из пистолетов. Пострадавшие не являются жителями Закарпатья, а приехали на курорт "Драгобрат", чтобы заработать средства во время горнолыжного сезона.

В свою очередь в ходе возникшей драки сами нападавшие получили телесные повреждения и также были госпитализированы.

На данный момент им объявлено о подозрении в хулиганстве.