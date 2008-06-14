Открытие памятника Екатерине II в Севастополе отложили (уточненная)

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ заявляет, что пока точно еще не знает, когда будет торжественно открыт установленный вчера поздно вечером в центре города памятник российской императрице Екатерине ІІ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам непосредственно возле монумента В.САРАТОВ объяснил это тем, что до сих пор не завершены подготовительные работы.

“Поэтому, как только они будут завершены, мы примем решение”, - сказал председатель горсовета.

На вопрос журналистов, почему памятник охраняют казаки, а не милиция, В.САРАТОВ сказал: „Наша милиция где-то всегда рядом, и она тоже помогает охранять общественный порядок”.

Отвечая на уточняющий вопрос о казаках, В.САРАТОВ сказал, что они приехали охранять памятник от возможных попыток совершения актов вандализма.

Говоря о запрете суда устанавливать в городе памятник Екатерине II, председатель горсовета отметил: „Это памятник местного значения, и есть решение городского совета. То процессуальное решение, которое есть, оно касается формы установки, а не касается сути самого памятника”.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, открытие памятника запланировано 15 июня на 8.10 утра.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 июня в Севастополе установили памятник российской императрице Екатерине ІІ. Ранее судебным решением было остановлено действие решения Севастопольского городского совета об установке этого памятника.

Церемония его открытия также не предусмотрена планом праздничных мероприятий к 225-й годовщине основания Севастополя, которые проводятся 13-14 июня.

Финансирование и организационные мероприятия по установке памятника осуществляла местная общественная организация „Фонд имени Геннадия Черкашина”.