Концерт Пола Маккартни будут транслировать в прямом эфире

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности состоится концерт бывшего участника легендарной британской группы The Beatles Пола МАККАРТНИ Independence Concert.

Артист прибыл в Украину по приглашению бизнесмена и мецената Виктора ПИНЧУКА.

Концерт начнется в 21.00.

Он будет транслироваться в прямом эфире на «Новом канале». На центральных площадях Одессы, Львова, Харькова, Донецка и Днепропетровска будут установлены экраны, с которых также можно будет увидеть концерт.

Для концерта построили огромную сцену - шириной 53 метра, глубиной - 22, высотой - 20 метров. Ее начали устанавливать еще 4 июня - за 10 дней до концерта. Порядок на концерте будут поддерживать 3 тыс. милиционеров, а будет охранять звезду частная украинская компания.

Кроме того, П.МАККАРТНИ презентует в «ПинчукАртЦентре» выставку своих художественных работ.

Известные украинцы, бизнесмены, политики, иностранные дипломаты и другие гости, которых Фонд Виктора Пинчука пригласил посетить концерт П.МАККАРТНИ в качестве VIP-персон, смогут присоединиться к благотворительной акции по сбору средств на оборудование Детского отделения Национального института рака, которую организует Фонд.

В связи с проведением концерта П.МАККАРТНИ станция метро «Майдан Незалежности» будет закрыта для входа и выхода пассажиров с 14.00 до 24.00 и будет работать только как узел пересадки с линии на линию.