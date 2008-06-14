Генеральный директор компании Nestlé в Украине и Молдавии Бруно Ле СИКЛЕ 11 июня провел в Киеве церемонию награждения лучших поставщиков сырья, товаров и услуг по итогам 2007 года.

На церемонии были отмечены четыре лучших бизнес-партнера Nestlé, в частности, лучшим поставщиком среди операторов сахарного рынка по версии Nestlé признано ООО «Сахарный союз», входящее в агропромышленный холдинг ОАО «Сахарный союз «Укррос», сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укррос».

Представители Nestlé отметили, что на протяжении 2007 года осуществляли мониторинг сотрудничества с украинскими бизнес-партнерами и оценивали качество предоставляемых товаров и услуг в соответствии с оригинальной методикой Nestlé.

Оценка производилась по широкому спектру критериев, среди которых: качество продукции, соблюдение условий и сроков исполнения контрактов, способность быстро перестроиться под меняющиеся запросы покупателя, качество логистики, готовность удовлетворить специфические требования покупателя и др. По итогам года компании, набравшие максимальное количество баллов, стали номинантами «Лучший поставщик Nestlé в 2007 г.».

Председатель Совета директоров ОАО «Сахарный союз «Укррос» Алексей КРУТЫБИЧ на церемонии отметил, что «Укррос» последовательно проводит политику внедрения мировых стандартов во внутренних бизнес-процессах холдинга и стремится соответствовать этим стандартам во взаимоотношениях с бизнес-партнерами.

Справка УНИАН. Компания Nestlé начала хозяйственную деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. Компания осуществляет активную маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafé, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies и т.д. Компания Nestlé S.A. владеет контрольным пакетом акций Львовской кондитерской фирмы «Свиточ» с 1998 года. В 2003 году компания приобрела 100% акций ОАО «Волыньхолдинг» с брендом «Торчин». ООО «Нестле Украина» было создано в Киеве в мае 2003 года.

Nestlé является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestlé принадлежит 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestlé представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и питьевой воды, продуктов для домашних животных и т.д.

ОАО «Сахарный союз «Укррос» - крупный производитель сахара в Украине. В состав компании входят 6 сахарных заводов: ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Пальмирский сахарный завод» (Черкасская обл.), ОАО «Савинский сахарный завод» (Харьковская обл.), ОАО «Купянский сахарный комбинат» (Харьковская обл.), ОАО «Губинихский сахарный завод» (Днепропетровская обл.) и ЗАО СХП «Цукрове» (Харьковская обл.). Кроме того, компании принадлежит несколько сельхозпредприятий.