От удара молнии загорелось одно из зданий Киево-Печерской Лавры

Сегодня в Киеве около 17.00 от удара молнии загорелся 21-й административный корпус Киево-Печерской Лавры.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Киеве, огонь распространился на площади приблизительно 100 кв. метров.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

На место происшествия выехали пожарные подразделения.