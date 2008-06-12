От удара молнии загорелось одно из зданий Киево-Печерской Лавры

17:21, 12 июня 2008
Общество
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Пожару присвоен второй ранг сложности

Сегодня в Киеве около 17.00 от удара молнии загорелся 21-й административный корпус Киево-Печерской Лавры.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Киеве, огонь распространился на площади приблизительно 100 кв. метров.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

На место происшествия выехали пожарные подразделения.

 

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