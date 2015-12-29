Суд над российскими ГРУшниками: адвокату Ерофеева отказались выделять охрану

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствующем определении суд отметил, что Соколовская не предоставила доказательств, что ее жизни и здоровью что-то угрожает.

Суд отметил, что возбуждение в отношении нее уголовного производства не является основанием вмешательства Голосеевского суда в ее правовые отношения с прокуратурой. Поэтому ходатайство не было удовлетворено.

После этого суд перешел к допросу очередного свидетеля по делу задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Ерофеева - полковника ВСУ Виктора Николюка.

Читайте такжеЗадержанных на Донбассе российских ГРУшников оставили под стражей до 20 февраля 2016 года

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство в отношении них.

23 декабря суд продлил срок содержания под стражей Александрова и Ерофеева до 20 февраля 2016 года в связи с тем, что ранее назначенная им мера пресечения - арест - истекает 2 января 2016 года.