Задержанных на Донбассе российских ГРУшников оставили под стражей до 20 февраля 2016 года

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия Голосеевского райсуда, удовлетворив соответствующее ходатайство прокуроров.

Следует также отметить, что сегодня суд фактически не рассматривал дело по существу, поскольку после перерыва, во время которого суд рассматривал ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым, их адвокат Оксана Соколовская покинула судебное заседание.

В связи с этим прокуроры подняли вопрос о привлечении ее за это к дисциплинарной ответственности. Однако председательствующий судья Николай Дидык отметил, что Соколовская на следующем судебном заседании может предоставить документ об уважительной причине своего отсутствия, поэтому на сегодняшний день нет оснований ставить вопрос о ее ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает производство против них.