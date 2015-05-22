Второго задержанного на Донбассе российского военного также арестовали до 19 июля

Капитан российского спецназа Евгений Ерофеев, которого силы АТО задержали 16 мая в городе Счастье, суд арестовал до 19 июля.

Как сообщил УНИАН информированный источник, такое решение приняла судья Шевченковского райсуда Киева Валерия Малиновская.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева арестовал Александрова тоже до 19 июля.

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18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

19 мая в СБУ сообщили, что украинская сторона не получала со стороны России никаких запросов в отношении этим военнослужащих. По состоянию на 21 мая российский консул их не посещал.