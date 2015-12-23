Астроном подтвердила в суде алиби Савченко, определив по Солнцу настоящее время захвата летчицы в плен

Об этом сообщает ТСН.

Защита вызвала эксперта-астронома из Москвы Ольгу Возякову, которая по высоте Солнца провела экспертизу видео с места боя.

Речь идет о записи, датированных на флешке 16 июня.

По результатам исследования, реальное время съемки - 17 июня 2014 года в 8:36 утра по киевскому времени. Остальные были сделаны в тот же день в 8:39, 9:38 по киевскому времени. Возякова также отметила, что средняя оценка времени ошибки - плюс-минус 15 минут.

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По мнению защиты, это доказывает, что Савченко была взята в плен задолго до того, как погибли российские журналисты ВГТРК, в причастности к гибели которых обвиняют украинку. К тому же сегодня впервые приехал украинский адвокат Александр Плахотнюк, известный защитой Юрия Луценко, который требует, чтобы суд приобщил к делу экспертизу биллинга телефонов Надежды Савченко.

Так это делается. По теням смотрим время съемки, по разнице времени создания файлов узнаем, когда Надя попала в плен pic.twitter.com/4CZfzNTUOK — Ilya Novikov (@vertiporokh) December 23, 2015

Отметим, на заседании присутствовала мать Савченко, сестра и консулы еще в дороге. Из адвокатов только Илья Новиков, Фейгина и Полозова не будет.

Как сообщал УНИАН, российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

Ранее Путин заявил, что возможный обмен пленными должен быть равноценным.