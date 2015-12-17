МИД возмущен продлением ареста Савченко до 16 апреля
Министерство иностранных дел Украины возмущено решением Донецкого городского суда Ростовской области России продлить до 16 апреля 2016 года срок ареста народного депутата Украины, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Надежды Савченко.
Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел.
Как подчеркнули в МИД, «российский суд последовательно демонстрирует заказной и политический характер сфабрикованного против Надежды Савченко дела, что проявляется в полном пренебрежении ее правами, в отказе в рассмотрении собранных правоохранительными органами Украины материалов, предоставляемых защитой в подтверждение непричастности Надежды Савченко к выдвинутым обвинениям».
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Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Россия откровенно игнорирует статус Савченко: «Российская сторона продолжает откровенно игнорировать статус Надежды Савченко как члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, который пользуется иммунитетом, подтвержденным ПАСЕ».
В МИД отметили, что «такие циничные действия российской власти вызывают особую обеспокоенность и побуждают Надежду Савченко к возобновлению голодовки как единственного средства противодействия произволу так называемого российского «правосудия».
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В связи с этим ведомство требует от российской стороны немедленно прекратить «дерзкую расправу» над Савченко и другими гражданами Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории России.
МИД также призывает международное сообщество совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины – политических узников Российской Федерации, которые стали заложниками ее агрессивной политики против Украины.