МИД возмущен продлением ареста Савченко до 16 апреля

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел.

Как подчеркнули в МИД, «российский суд последовательно демонстрирует заказной и политический характер сфабрикованного против Надежды Савченко дела, что проявляется в полном пренебрежении ее правами, в отказе в рассмотрении собранных правоохранительными органами Украины материалов, предоставляемых защитой в подтверждение непричастности Надежды Савченко к выдвинутым обвинениям».

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Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Россия откровенно игнорирует статус Савченко: «Российская сторона продолжает откровенно игнорировать статус Надежды Савченко как члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, который пользуется иммунитетом, подтвержденным ПАСЕ».

В МИД отметили, что «такие циничные действия российской власти вызывают особую обеспокоенность и побуждают Надежду Савченко к возобновлению голодовки как единственного средства противодействия произволу так называемого российского «правосудия».

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В связи с этим ведомство требует от российской стороны немедленно прекратить «дерзкую расправу» над Савченко и другими гражданами Украины, которые незаконно содержатся под стражей на территории России.

МИД также призывает международное сообщество совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины – политических узников Российской Федерации, которые стали заложниками ее агрессивной политики против Украины.