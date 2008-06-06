Украина активно наращивает импорт замороженного картофеля

Украина в первом квартале 2008 года, по информации аналитиков еженедельника "Агроогляд: овощи и фрукты", импортировала рекордные объемы замороженного картофеля - около 2,22 тыс. тонн.

Это почти в 4 раза больше, чем за первые три месяца 2007 года, когда было ввезено около 0,56 тыс. тонн этого продукта.

По мнению аналитиков, это обусловлено сравнительно высокими ценами на картофель и другие овощи на внутреннем рынке, что делало поставки замороженного картофеля привлекательными. Около 85% замороженного картофеля, поставленного в Украину, были произведены в Польше. Еще 15% поставок обеспечили голландские компании.