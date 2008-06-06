На Крымской таможне новый руководитель
05:28, 06 июня 2008Общество
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Раньше работал в Херсоне
Приказом Государственной таможенной службы Украины новым начальником Крымской таможни назначен Андрей ШТАНЬКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской таможни.
До назначения А.ШТАНЬКО занимал руководящие должности в Херсонской таможне.
«В таможенных органах работает с 1991 года. Прошел путь от рядового инспектора до начальника таможни. Награжден нагрудным знаком «Почетный таможенник Украины», другими ведомственными наградами», говорится в сообщении пресс-службы.
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