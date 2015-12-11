Почти тысяча женщин получили статус участника боевых действий - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чорнобай.

В целом, по его данным, статус участника боевых действий уже получили 98 тысяч военнослужащих и работников ВСУ–участников АТО.

Как сказал Чорнобай, ко Дню Вооруженных сил Украины награды Министерства обороны и Генштаба получили более 1,5 тысячи военнослужащих-участников АТО.

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«Среди награжденных - женщины-военнослужащие и работники ВСУ. В частности, за время проведения АТО 611 женщин награждены знаками отличиями Министерства обороны и 32 – государственными наградами», - сообщил он.

По словам Чорнобая, на сегодняшний день государственными наградами было отмечено 8 505 военнослужащих и работников ВСУ–участников АТО. 21 человеку присвоено звание Герой Украины, вручено 1 047 орденов Богдана Хмельницкого, более 4 тысяч орденов «За мужество» разных степеней, 372 медали за безупречную службу. Наградами Минобороны омечено почти 9 тысяч военнослужащих-участников АТО.