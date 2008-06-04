Закарпатского судью хотят уволить за нарушение присяги

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО обратился в Высший совет юстиции с предложением рассмотреть вопрос об освобождении от должности судьи Иршавского районного суда Закарпатской области в связи с нарушением им присяги судьи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, основанием для такого предложения стали направленные в Верховный суд материалы, которые свидетельствуют о грубом нарушении судьей требований действующего законодательства при осуществлении правосудия. Это, в частности, оказалось в систематическом нарушении сроков рассмотрения дел, вынесении судебных приговоров по уголовным делам без их предварительного составления.

Также судьей, по данным пресс-службы, допущены и другие грубые нарушения законодательства, которые делают невозможным гарантирование права людей на справедливое рассмотрение их дел судом на протяжении разумного срока в соответствии с требованиями закона. Так, в одном из уголовных дел судьей фактически были вынесены в отсутствие прокурора два разных приговора.