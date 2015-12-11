Петренко: Онлайн-услугой регистрации брака воспользовались 2 тысячи пар

Об этом в отчете по итогам года работы заявил глава Минюста Павел Петренко, передает 112 Украина.

"Кроме облегчения жизни для бизнеса, мы также с нашими коллегами, экспертами, представителями общественных организаций, разработали ряд онлайн-сервисов для граждан, не занимающихся бизнесом. Наиболее популярные услуги были - это регистрация брака и все, кто проходил этот этап в своей жизни, знал, что надо идти договориться с определенным сотрудником ЗАГСа, заплатить ему взятку, чтобы получить лучший день, лучшее время и лучший зал или ждать очень долго своей очереди для того, чтобы вступить в брак. Мы ввели систему он-лайн услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния", - заявил Петренко.

"Этой реальностью воспользовались 2 тыс. молодых пар, которые за несколько месяцев воспользовались нашими онлайн услугами и зарегистрировали свой брак", - отметил министр.

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Как отметил министр, в родильных домах Министерство юстиции открывает фронт-офисы, где работают сотрудники ЗАГСов, и родители, родившие ребенка могут в течение 24 часов получить свидетельство о рождении ребенка, непосредственно в роддоме. "Эта услуга сейчас пользуется бешеной популярностью, 6 тыс. уже новорожденных воспользовались такими услугами, и эта цифра постоянно растет. До конца года мы планируем запустить во всех областных центрах, без исключения, такую ​​услугу. Следующий год - это будет год, когда мы будем спускаться в районные больницы, в районные роддомы, чтобы такой возможностью могли воспользоваться так же и люди, которые живут в сельской местности", - отметил министр.