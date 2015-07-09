Минюст открывает реестр коррупционеров и онлайн-сервисы ЗАГСов

Демо-версию этого реестра и онлайн-сервиса услуг ЗАГСов министр юстиции Павел Петренко представил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Выступая на заседании комитета, министр отметил важность открытия и доступности всех реестров, которые не содержат тайной информации. Он отметил, что существует около 100 реестров различных государственных органов, и это вызывает определенные сложности для украинцев. Петренко напомнил, что с начала года Минюст открыл реестр недвижимости, реестр бизнеса, запустил работу онлайн-сервисов для получения справок, выписок и извлечений.

"На сегодняшний день было получено (с 7 апреля, когда начали работать онлайн-сервисы) около 40 тысяч выписок и справок, было более миллиона заходов",-сказал министр юстиции.

Петренко сообщил, что до конца месяца будет запущена полноценная работа реестра коррупционных правонарушителей. Он уточнил: "С понедельника реестр будет работать в тестовом режиме, до конца недели принимаются замечания".

По словам Петренко, информацию из реестра коррупционеров можно получить по фамилии, должности и виду наказания. При этом министр уточнил, что другие персональные данные чиновника-коррупционера в реестре не отображается, а истории заходов не сохраняются.

Говоря о методологии наполнения реестра, министр сообщил, что пока это делается вручную, на базе реестра судебных решений, но без четкой координации с Государственной судебной администрацией.

"Мы обращались в ГСА, чтобы они синхронизировали данные, но, к сожалению, ответ не получили. У меня просьба. Если комитет рекомендует это ГСА, то это сняло бы проблему, чтобы не вбивать информацию вручную",- сказал министр, обращаясь к членам комитета.

Также Петренко добавил, что ГСА предоставляет не всю информацию по судебным решениям.

Кроме того, министр проанонсировал предстоящий запуск нового онлайн-сервиса Минюста: через 10 дней услуги ЗАГСов можно будет получать в электронном режиме, по аналогии с уже существующими онлайн-сервисами Минюста. "Через 10 дней начнут работу онлайн-сервисы ЗАГСов,- сказал министр. По его словам, это даст возможность людям не обращаться непосредственно в эти учреждения, выстаивая очереди для получения документов или оформления заявки на услугу ЗАГСа.