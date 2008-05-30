Горбаль и Богословская не хотят быть депутатами Киевсовета
18:49, 30 мая 2008Общество
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Выборы закончены - забудьте
Киевская городская территориальная избирательная комиссия отменила постановление о регистрации кандидатами в депутаты Киевсовета Василия ГОРБАЛЯ и Инны БОГОСЛОВСКОЙ и исключила их из избирательного списка Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании теризбиркома сегодня на основании заявлений упомянутых кандидатов об отказе баллотироваться в Киевсовет, поданных в комиссию сегодня.
Справка УНИАН. В.ГОРБАЛЬ возглавлял избирательный список ПР на выборах в Киевсовет, И.БОГОСЛОВСКАЯ баллотировалась под №3 в этом списке. Они оба – депутаты Верховной Рады Украины.
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