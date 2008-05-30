Глава НБУ говорит, что курс 4,85 грн/дол не является окончательным

Определяющим фактором в изменении Национальным банком Украины официального курса с 5,05 грн./долл. до 4,85 грн./долл. была борьба с инфляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ сегодня на пресс-конференции.

“Мы как приоритет брали то, что надо сдерживать инфляцию”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

При этом он отметил, что укрепление национальной валюты в таких рамках, в арифметическом измерении, позволит уменьшить инфляцию на 3%. «Но если эти три процента взять как геометрический расчет, то это будет уже пять процентов инфляции и т.д.», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Председатель Нацбанка считает официальный курс на уровне 4,85 грн./долл. наиболее оптимальным в нынешней экономической ситуации. При этом он отметил, что курс на таком уровне не является окончательным. Глава НБУ прогнозирует его изменения в соответствии с рыночной конъюнктурой.

«Официальный курс должен быть максимально приближен к тому, который устанавливается на рыке», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Справка УНИАН. В Украине в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года инфляция составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины, размещенном на сайте ведомства.

По данным Госкомстата, с начала текущего года рост потребительских цен составил 13,1% (за четыре месяца 2007 года - 1,3%). Инфляция в апреле против марта 2008 года составила 3,1% (в апреле 2007 года к марту 2007 года - 2,2%).

С 22 мая НБУ укрепил официальный курс гривни с 5,05 грн./долл. до 4,85 грн./долл.

На 30 мая Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 100 USD США - 485.2000 грн.