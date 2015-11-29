Оккупационная власть советует крымчанам уйти в отпуск до 6 декабря
"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов рекомендует руководителям предприятий и учреждений аннексированного полуострова отправить крымчан в оплачиваемые отпуска до 6 декабря.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на сайте "правительства" Крыма в воскресенье, 29 ноября.
Согласно документу, речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, "не занятых в производстве (предоставлении) социально значимых товаров (работ, услуг)".
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Так, руководителям рекомендовано "в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ предоставить работникам оплачиваемые отпуска либо оплату времени простоя в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, возникшего по причинам, не зависящим от работодателя и работника".
Отмечается, что решение принято из-за введения на территории Крыма "режима чрезвычайной ситуации техногенного характера".
Напомним, оккупанты в Крыму призвали население полуострова "готовиться к худшему" варианту развития ситуации с электроснабжением.