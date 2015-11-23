Энергетическая блокада Крыма: Оккупанты полуострова призвали население "готовиться к худшему"

"Мы считаем, что необходимо готовиться к худшему варианту, что этот период продлится до момента, пока будет проложена первая линия энергомоста через Керченский пролив, то есть 22 декабря", — об этом сказал в понедельник глава оккупационных "властей" Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости.

"Мы, к сожалению, должны довести до наших граждан (информацию) о том, что, скорее всего, этот период затянется", - добавил Аксенов.

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По его словам, на полуострове сформированы запасы продовольствия и топлива, а транспортная схема поставки продовольствия, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости работает в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября в результате подрывов электрических опор в ночь на 20 ноября выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.



