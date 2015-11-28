В Киеве к Мемориалу памяти жертв Голодомора пропускают только через металлоискатели

В Национальном музее "Мемориал памяти жертв Голодомора" в Киеве сейчас происходят основные мероприятия по чествованию памяти жертв геноцида против украинского народа 1932-1933 годов.

Читайте такжеПорошенко: Украина и впредь будет работать над расширением географии признания Голодомора геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, в музей прибыли в том числе президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк. Межрелигиозное служение возглавляет патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

В связи с тем, что в мероприятиях принимают участие первые лица государства, территорию вокруг Мемориала полностью окружили правоохранители, пускают только через металлоискатели, сообщает ТСH.ua. На входах выстроились немалые очереди из желающих попасть в музей.

В свою очередь у Мемориала представители различных религиозных конфессий отправляют панихиду по жертвам этого геноцида.

Перед панихидой с вступительным словом выступил Евгений Нищук, который вспомнил исторические факты о Голодоморе 1932-1933 годов и назвал имена людей, которые не молчали во времена советской власти о геноциде в Украине.

Собралось большое количество горожан, которые пришли почтить память о погибших во время Голодомора.