Началась всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора

Сегодня, в четвертую субботу ноября, Украина чтит День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день.

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В 16:00 состоится общенациональная минута молчания. А в 16:01 стартует Всеукраинская акция "Зажги свечу памяти".

Украинцы зажгут свечи в память об убитых геноцидом соотечественниках возле мест памяти Голодомора и в окнах своих домов по всей Украине и миру.

Как сообщал УНИАН, жертвами Голодомора в УССР, по оценкам украинской Академии наук стали 4,5 миллиона человек (данные 2013 года). Общее число погибших от голода в целом по СССР исчисляется в пределах 7-8 миллионов человек.

Из неукраинских потерь львиную долю составляют жертвы голода на Северном Кавказе и Кубани.