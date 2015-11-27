Крым во тьме: участились кражи из автомобилей, на дороги выходят "Ночные волки"

Об этом сообщает "Крыминформ".

При этом отмечается, что статистика по угонам автомобилей за период чрезвычайной ситуации не увеличилась, а ГИБДД Севастополя ожидает получения 3-5 световых башен, которые будут использоваться на проблемных перекрестках и участках дорог.

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В то же время, аварийность на электросетях Севастополя выросла в несколько раз. За вчерашние сутки произошла 21 аварийная ситуация. Сообщается, что в обычное время за неделю происходили 10-11 подобных ситуаций, то есть рост аварий значительный. В компании "Севастопольэнерго" заявляют, что имеют все материальные и кадровые возможности для устранения последствий.

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Отметим, что меры по недопущению нарушений правопорядка и обеспечения безопасности граждан в Крыму усилены. Сообщается об усилении охраны объектов органов государственной власти, правоохранительных органов, дипломатических представительств, особо опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, топливно-энергетических объектов. Города и села патрулируют 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на это, ГИБДД Севастополя приветствует возможную помощь мотоклуба "Ночные волки", который готов оказать помощь автоинспекторам при патрулировании улиц Севастополя в вечернее и ночное время. Согласно сообщению, нарядов ГИБДД мало и они не могут охватить весь город.

Также крымчан попросили максимально ограничить использование нагревательных приборов, "что позволит внести существенный вклад в экономию электроэнергии".

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Пресс-служба так называемого Государственного совета Крыма сообщает, что наиболее сложная ситуация сложилась в городе Керчи. Дома 70% керчан в течение пяти дней ни разу не были подключены к энергоснабжению. Кроме того, в Керчи ощущается дефицит топлива, баллонного газа и есть потребность в организации полицейского патрулирования в ночное время суток. Отмечается, что Керчь уже в ближайшие сутки получит пять дизель-генераторов мощностью по 1 МВт для обеспечения жизнедеятельности горожан.

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Согласно сообщению, в городском округе Алушта, напротив, ситуацию с отсутствием энергоснабжения острой назвать нельзя. Свет в отдельные населенные пункты региона подавался в течение 10-12 часов без отключений, однако существует проблема газоснабжения. В регионе сегодня более 2,5 тыс. потребителей, однако большая часть округа не газифицирована. Сложности с обеспечением жидким топливом – сжиженным газом возникают и на севере Крыма - городах Армянске и Красноперекопске и Красноперекопском районе.

Еще одной острой проблемой многие парламентарии по итогам работы в регионах назвали отсутствие стационарной и мобильной телефонной связи. Отмечается слабое покрытие радио и телеэфира в Джанкое, отсутствие телефонной связи в 80% населенных пунктов Белогорского района и ее полное отсутствие в Кировском районе.

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Как сообщал УНИАН, подача электроэнергии в жилые дома Симферополя сокращена с 12 до 4 часов в сутки.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.

Сегодня, 27 ноября, работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.