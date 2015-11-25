Российские военные грабят жителей оккупированного Красного Луча - Лысенко

13:59, 25 ноября 2015
Общество
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На временно оккупированной территории Луганской области усиливается негативное отношение местного населения к самопровозглашенным властям так называемой "ЛНР" и оккупационным войскам, в том числе за случаи мародерства, заявляют в Администрации президента.

красный луч / drive2.ru

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"После прибытия в город Красный Луч российских подразделений фиксируется значительное увеличение количества квартирных краж. Известны случаи принудительного отъема российскими военнослужащими автомобилей у местного населения", - сказал он.

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По мнению Лысенко, это в очередной раз доказывает, что "никто не собирается строить никакие "народные республики" на оккупированных территориях, поскольку мародерством и издевательствами над местным населением могут заниматься исключительно бандиты, которые имеют лишь преступные намерения".

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