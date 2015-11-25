Российские военные грабят жителей оккупированного Красного Луча - Лысенко
На временно оккупированной территории Луганской области усиливается негативное отношение местного населения к самопровозглашенным властям так называемой "ЛНР" и оккупационным войскам, в том числе за случаи мародерства, заявляют в Администрации президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"После прибытия в город Красный Луч российских подразделений фиксируется значительное увеличение количества квартирных краж. Известны случаи принудительного отъема российскими военнослужащими автомобилей у местного населения", - сказал он.
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По мнению Лысенко, это в очередной раз доказывает, что "никто не собирается строить никакие "народные республики" на оккупированных территориях, поскольку мародерством и издевательствами над местным населением могут заниматься исключительно бандиты, которые имеют лишь преступные намерения".