Российские военные грабят жителей оккупированного Красного Луча - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"После прибытия в город Красный Луч российских подразделений фиксируется значительное увеличение количества квартирных краж. Известны случаи принудительного отъема российскими военнослужащими автомобилей у местного населения", - сказал он.

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По мнению Лысенко, это в очередной раз доказывает, что "никто не собирается строить никакие "народные республики" на оккупированных территориях, поскольку мародерством и издевательствами над местным населением могут заниматься исключительно бандиты, которые имеют лишь преступные намерения".