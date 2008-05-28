Милиция обезвредила психически больного в Макеевке

В г. Макеевке Донецкой области в больнице милиция обезвредила психически больного, взявшего в заложники двух пациентов.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в 11.00 старшая медсестра отделения гастроэнтерологии горбольницы №2 сообщила в милицию о захвате заложников.

По словам медсестры, 29-летний мужчина, находившийся на стационарном лечении в отделении, взял в заложники двух соседей по палате - 45-летнего и 75-летнего мужчин.

Террорист заблокировал двери палаты и потребовал предоставить ему миллион долларов и автомобиль "Порше". В противном случае он пригрозил, что расправится с заложниками.

Прибывшие на место сотрудники милиции около получаса вели с террористом переговоры, которые ни к чему не привели. Было принято решение о штурме палаты. В результате штурма заложники не пострадали, а виновник инцидента был задержан.

Установлено, что он является психически больным и состоит на учете в психиатрической больнице.

По факту происшествия проводится расследование.