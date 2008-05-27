Янукович видит в киевских выборах шаг к развалу коалиции

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что результаты досрочных выборов в Киеве могут привести к развалу коалиции.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с послами стран Европейского Союза, сообщили УНИАН в пресс-службе Парте регионов.

„Результат киевских выборов покачнет коалицию, которая в настоящее время является условной. Выборы в Киеве – это очередной шаг к развалу коалиции”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом, по словам лидера Партии регионов, результаты выборов не стали неожиданными.

„Мы хорошо понимали, что выборы, которые проходят за рамками законов, восприниматься киевлянами не будут. Украина и мир увидели, что так называемая демократическая коалиция опять подменила законность политической целесообразностью”, - отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, фракции Партии регионов в Верховной Раде удалось остановить ряд решений о проведении досрочных выборов в других городах, поскольку это могло привести к хаосу.